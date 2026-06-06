Prvo letnje pojačanje je na pragu Partizana i to na poziciji napadača.

Novi fudbaler Partizana biće Artjom Šumanski, napadač CSKA iz Moskve, koji stiže na jednogodišnju pozajmicu u Humsku 1, javlja Mozzart Sport.

U ugovoru za Šumanskog biće uključena i otkupna klauzula. Dok se ruski napadač bude vodio kao pozajmljen fudbaler, platu će mu po pola plaćati Partizan i CSKA.

Šumanski se i zimus spominjao kao pojačanje Partizana isto se govorilo o pozajmici, tada na period do kraja sezone. Ipak, do dogovora na kraju nije došlo, on je otišao u Krilja Sovjetov, gde je skupio 13 nastupa u prvenstvu i Kupu Rusije, ali nije uspeo da se upiše u strelce. Tada je umesto njega u Partizan došao Sebastijan Polter.

Šumanski ima 21 godinu rođen je u beloruskom Vitebsku, a put ga je u karijeri vodio preko škole BATE Borisova, kiparskog Arisa iz Limasola do CSKA iz Moskve, koji je 2024. godine za njega platio 1.500.000 evra.

