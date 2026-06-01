Proslavljeni brazilski fudbaler Adriano, prisetio se vremena provedenog sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem. Legendarni "Imperator" je u emotivnom razgovoru otkrio koliko je srpski as imao uticaja na njegovu karijeru, ali i na život van terena.

Na pitanje o čuvenim slobodnim udarcima u Interu, gde se nije znalo ko ima razorniji šut – Mihajlović ili on, Adrijano je uz osmeh priznao da su se često šalili oko toga ko će izvesti prekid.

- Znali smo ko će šutirati, ali smo se igrali 'par-nepar' samo radi šale. Siniša je bio zaista veliki čovek. Bila je privilegija igrati sa njim. Znate, mnogi ljudi su mislili da je on onako 'zao' ili grub, ali on je zapravo bio divna osoba - počeo je Brazilac.

On je posebno istakao Mihajlovićev doprinos u usavršavanju njegove tehnike.

- Mnogo mi je pomogao oko slobodnih udaraca. On me je naučio da nije sve u goloj sili, naučio me je kako da šutiram, a da to ne mora uvek da bude samo snažno.

Naravno, nije mogla da se ne spomene kultna fotografija, na kojoj Miha, Adriano i Kristijan Vijeri, obučeni u elegantna odela, jedu pljeskavicu u Beogradu.

- To je bila prava definicija prijateljstva. Tada nismo imali mobilne telefone, samo smo želeli da provodimo vreme zajedno. Sećam se, bili smo skockani, a pojeli smo po dva ogromna sendviča. Bila su to prelepa vremena – zaključio je Adrijano.