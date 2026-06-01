Fudbaleri Brazila deklasirali su Panamu sa 6:2 u prvoj pripremnoj utakmici pred Svetsko prvenstvo koje počinje za deset dana.

Petostruki svetski šampion je priredio pravi spektakl na čuvenoj "Marakani" i pokazao da se nalazi u odličnoj formi uoči Mundijala.

Poveli su izabranici Karla Anćelotija već u drugom minutu projektilom Vinisijusa Žuniora. Ipak, gosti su u 15. minutu stigli do izjednačenja posle udarca Murilja, odnosno autogola Mateusa Kunje, kog je lopta kačila na putu ka golu Alisona.

To nije poremetilo Brazilce koji su u 40. minutu vratili prednost pogotkom Kazemira.

U drugom poluvremenu prava rapsodija. Anćeloti je izvršio deset izmena, a rezervisti su ukrali šou i postigli četiri gola.

Rajan je u 53. minutu postigao prvenac, Lukas Paketa je u 60. povisio, da bi Igor Tijago u 63. minutu bio siguran iz penala. "Šesticu" je režirao Danilo Santos u 81. minutu, da bi još jedan gol za Panamu, za kraj goleade, postigao Karlos Harvi sa distance u 84. minutu. Brazil će u Americi u subota na nedelju od 00.00 igrati sa Egiptom što će predstavljati generalnu probu.

Podsetimo, Brazil će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi sa Marokom, Haitijem i Škotskom.