Ponosno pokazujući trofej, igrači su mahali publici iz autobusa sa otvorenim krovom dok su kružili oko stadiona Emirejts, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Pridružila im se i ženska ekipa, koja je ranije ove sezone osvojila prvi Fifa Kup šampiona za žene.
Pobednička parada dolazi dan nakon što je muška ekipa Arsenala posle penala izgubila u finalu Lige šampiona od Pari Sen Žermena.
Zastave su se vijorile, a igrači su podizali uzbuđenje publike, povremeno bacajući šalove Arsenala prema navijačima.
Vatromet se mogao čuti uz zvuk vuvuzela.
Tokom dana, činilo se da je bilo jako malo uznemiravanja među ogromnom masom.
Međutim, vatrogasna služba je izdala upozorenja navijačima nakon što je zalutala baklja izazvala mali požar u hotelu, a oko 75 ljudi je spašeno "od incidenata na visini".
Pomoćnik komesara Pet Gulburn, koji je strateški komandant događaja za Londonsku vatrogasnu brigadu, rekao je da je požar srećom izazvao samo "malu štetu na spoljašnjosti zgrade".
- Veruje se da je pirotehnika takođe aktivirala protivpožarne alarme na nekoliko drugih lokacija u tom području. Dok se navijači vraćaju kući, pozivamo ih da izbegavaju upotrebu pirotehnike, posebno na stanicama, i da ih drže dalje od zgrada i drugih zapaljivih materijala - naveo je Gulburn.
Arsenal je ove godine osvojio svoju prvu titulu prvaka Engleske od 2004. godine, pošto je sezonu završio na prvom mestu na tabeli Premijer lige sa 85 bodova.
