Fudbaleri PSŽ-a osvojili su drugu godinu uzastopno Ligu šampiona nakon što su u Budimpešti u finalu posle penala pobedili Arsenal rezultatom 4:3 - 1:1 tokom 120 minuta.



- Još je jači osećaj nego prošle godine. Za nas je neverovatno što smo drugi put zaredom osvojili Ligu šampiona dva i mislim da je to potpuno zasluženo gledajući celu sezonu. Finale je bilo veoma teško. Ali sada je trenutak da proslavimo sa našim navijačima - rekao je Enrike.



On je čestitao Arsenalu na prikazanoj igri u finalu i dodao da je očekivao da tešku utakmicu.

- Arsenal nas je dugo frustrirao, gurao nas je do naših krajnjih granica. Igrali su odlično, pokušali su da nametnu svoj stil, jaki su. Mi smo hteli da kontrolišemo loptu i presing. Osećam uzbuđenje, umor. Ponosan sam na momke, i dalje smo šampioni. Navijači su bili uz nas tokom cele sezone - izjavio je trener PSŽ-a.



Enrike je treći put kao trener osvojio Ligu šampiona, prethodno je bio šampion sa Barselonom 2015. godine.