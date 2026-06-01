Ne samo da će, uprkos povredi, putovati na Mundijal već će Nejmar da Silva Žunior nositi desetku. Za Brazilce magičan broj.

Mada je, eto, minulih dana bilo rasprave u javnosti najfudbalskije zemlje sveta oko najpoželjnijeg broja na čuvenom žutom dresu i uz stav većine da 10 treba da pripadne Vinisijusu, selektor Karlo Ančeloti je odlučio da ipak Nejmar - kad već ide, je l' te - dobije broj koji su proslavili Pele, Ziko, Ronaldinjo...

Italijan je, pritom, istakao da ne razmatra promenu spiska usled povrede zvezde Santosa za koju, uzgred rečeno, nije znao kad je sastavljao reprezentaciju za Svetsko prvenstvo 2026.

Na novinarsko pitanje da li bi strelac 79 rekordnih golova za reprezentaciju Brazila bio pozvan da se znalo za (težu) prirodu njegove povrede, Don Karlo je odgovorio:

- Da moj deda ima točkove, bio bi automobil.

Nejmar je u petak bio na treningu, ali samo kao posmatrač rada saigrača. Dan kasnije u bazi je imao posetu - devojku Brunu, koja je bila presrećna prilikom objave spiska, i njihove dve devojčice, Mavi i Mel.

„Poseta dve moje ljubavi“, napisao je 34-godišnji fudbaler uz fotku na kojoj drži ćerkice.

„Selesao“, kako Brazilci zovu svoju reprezentaciju, sinoć su na kultnoj „Marakani“ igrali protiv Paname, danas putuju u Nju Džerzi. Igraće u grupi C s Marokom, Haitijem i Škotskom.

BRAZIL ZA MUNDIJAL: Golmani - 1 Alison, 12 Veverton, 23 Ederson; Defanzivci - 2 Vesli, 3 Gabrijel Magaljaeš, 4 Markinjos, 6 Aleks Sandro, 13 Danilo Luiz, 14 Bremer, 15 Leo Pereira, 16 Daglas Santos, 24 Rožer Ibanjez; Vezisti - 5 Kazemiro, 8 Bruno Gimaraeš, 17 Fabinjo, 18 Danilo Santos, 20 Lukas Paketa; Napadači - 7 Vinisijus Žunior, 9 Mateus Kunja, 10 Nejmar, 11 Rafinja, 19 Endrik, 21 Luiz Enrike, 22 Gabrijel Martineli, 25 Igor Tijago, 26 Rajan.