Brani, pa ćeš dobiti! Koliko odbrana, toliko strastvenih noći...

Motivacija koju je Matvej Safonov dobio od zemljakinje Marine Čislove (31), u industriji filmova za odrasle poznate kao Meri Rok, očigledno nije dotakla Rusa. Golman novog-starog prvaka Evrope, koji je bio jedini novajlija u startnoj postavi PSŽ u odnosu na finale 2025. (tad bio Donaruma), nije odbranio ništa!

Jedini šut Arsenala u okvir gola (Haverc) završio je baš tamo, a ni prilikom izvođenja penala se nije proslavio. Srećom po njega, i PSŽ, Eze je šutnuo pored stative, a Gabrijel iznad prečke za konačnih 1:1 - 4:3 penalima u finalu Lige šampiona.

Petnaest dana pre okršaja na „Puškaš areni“ zvezda 18+ filmova i navijačica „svetaca“, u želji da se raduje odbrani titule, obećala je Safonovu... Čak i specijalni doručak. Samo da pomogne Parižanima da zadrže „ušati pehar“. Tu neviđenu ponudu je otkrila golmanova supruga Marina.

„Ona nema pojma da za njega strastvene noći znače rešavanje ukrštenica, gledanje televizije i odlazak u krevet u 23.30“, napisala je tom prilikom bivša stjuardesa.

Na dan utakmice Meri se ponovo javila i priznala da neće gledati finale.

- Nažalost, na putu sam, ali čim rezultat bude objavljen, nadam se da ću moći da mu pošaljem poruku na Instagramu, vruću poruku... Možemo zajedno da rešavamo ukrštenice - rekla je za „Dejli star“.

Za razliku od Meri, kontroverzna Marina Kondratjuk je, dabome, bila u Budimpešti, gde je zadovoljno grickala zlatnu medalju.

„Umoran od sveta i od sebe, padni mi u zagrljaj. Biću tvoj vrhunac dana, tvoja snaga u trenucima slabosti. Zaslužio si ovo. Volim te“, napisala je uz selfi sa Safonovom, za koga se udala proleća 2025. u konzulatu u Parizu.