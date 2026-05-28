Neki od sportskih direktora velikih evropskih timova ističu važnost pravilnog prilagođavanja fudbalera društvenom okruženju kad je ugovor finaliziran. Novi dom, odsustvo porodice ili nepoznavanje lokalnog jezika zemlje, sve to može uticati na učinak. Da bi izbegli jezičku barijeru, nekoliko fudbalera Premijer lige poverilo je taj zadatak istoj učiteljici. Ona je Sara Leonor Duke de Karvaljo (33).

Pravnica i influenserka, postala je ubedljivo najtraženija profesorka jezika u svetu fudbala! Njeni klijenti su sve sama elita: Garet Bejl, Lazaro, Vinisijus, Hulijan Alvarez (usavršavanje), Rišarlison, Artur Melo i zvezda Reala Trent Aleksander-Arnold! Isključlivo radi „jedan na jedan“, i to daje fantastične rezultate.

Trentova priča je posebno oduševila fudbalski svet. Za samo pet meseci engleski defanzivac je progovorio španski i govor na promociji održao na tečnom španskom, staloženo i bez ikakve treme! Njegova profesorka, inače Portugalka koja živi u Engleskoj (Mančester), nije krila ponos, pa mu je na mrežama posvetila emotivnu poruku:

- Pet meseci, to je bilo sve što je potrebno, ali nije bilo lako. Kada je izašao na tu binu u Madridu i progovorio jasno i sa osećajem, za mene kao njegovu profesorku taj trenutak je značio sve. Jer ono što sam videla nije bio samo fudbaler koji govori drugi jezik. Videla sam osobu koja prevazilazi sebe, pravog profesionalca.

Sara je postala senzacija na društvenim mrežama. Pored toga što ponosno promoviše napredak učenika, objavljuje sve vrste sadržaja za pratioce, koristeći posete sportskim stadionima, rajskim destinacijama ili jednostavno igrajući se s psom Vikingom.

Uprkos činjenici da je njena posvećenost fudbalu gotovo apsolutna, Dukina karijera počela je daleko od sporta. Tokom univerzitetskih dana dobila je osam stipendija za studiranje u inostranstvu i stekla je prvo profesionalno iskustvo u Savetu Evrope u Strazburu.

Nakon što je provela vreme u nekoliko zemalja zahvaljujući profesiji advokata, na kraju se fokusirala na prevođenje i odatle je gotovo odmah ušla u svet sporta. Pre nego što je postala privatna nastavnica, bila je učiteljica, a u Portu je delovala kao neka vrsta posrednika unutar prvog tima.

Misica

Sara je napravila i karijeru u svetu manekenstva. Bila je prilično uspešna pošto je stekla titulu mis Portugala na izboru za mis grand internešenel 2021. godine.

Pet tipova

Sara preporučuje učenje novog jezika za pet tipova fudbalera - one koji već planiraju da igraju u drugoj zemlji, one koji žele da igraju u drugoj zemlji, one koji igraju za evropski tim, reprezentativce i one koji su duže povređeni.

Sara sebe na društvenim mrežama ovako reklamira:

„Nudim časove engleskog, portugalskog, nemačkog, francuskog, španskog i italijanskog jezika. Život i studiranje u 10 različitih zemalja omogućili su mi da tečno govorim sve te jezike.“