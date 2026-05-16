„Koliko odbrana, toliko strastvenih noći“. I kako da se Matvej Safonov ne pretvori u hobotnicu na terenu „Puškaš arene“ 30. maja u finalu Lige šampiona proti Arsenala?

Neviđenu motivacija koju je golman Pari Sen Žermena dobio od zemljakinje Marine Čislove (31), u industriji za odrasle poznatoj pod imenom Meri Rok, otkrila je niko drugi do Marina Kondratjuk, supruga 27-godišnjeg Rusa. I odmah stavila do znanja zvezdi „onih“ filmova da se malo za......

„Glumica iz filmova za odrasle je poželela sreću mom mužu u finalu Lige šampiona i obećala mu strastvenu noć za svaku odbranu. Ona nema pojma da za njega strastvene noći znače rešavanje ukrštenica, gledanje televizije i odlazak u krevet u 23.30, jer, dođavola, sutradan mora rano da ustane zbog treninga“, napisala je bivša stjuardesa na mreži Treds.

Objava gospođe Safonov je dobila hiljade pozitivnih reakcija i deljenja kako bi svet, valjda, video da ne pada svako na glumice 18+ sadržaja. Čak ni na one koje smatraju da „se*s napolju mnogo znači u smislu ispunjenog unutrašnjeg života“. A to upravo govori Meri, od 22. godine uposlena u toj industriji.

Safonov je pre Kondratjukove bio u braku s Anastasijom Kazaček, s kojom ima ćerku. Drugu suprugu je upoznao na čarter-letovima za Krasnodar, gde je tad branio. Ruski mediji optužuju bivšu stjuardesu da je kriva za krah prethodne ljubavi danas čuvara mreže prvaka Evrope, koji s 35 odbrana ove sezone u LŠ deli osmo mesto s Trubinom (Benfika).

Matvej i Marina su se venčali s proleća 2025. u ruskom konzulatu u Parizu, gradu odakle će uskoro bogati Arapin povesti zaposlene na utakmicu sezone...