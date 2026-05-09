Ališa Leman je osvojila nagradu za igračicu sezone po izboru navijača, objavio je Lester. Ništa čudno, za one koji ne prate žensku Superligu. I ništa čudno, dabome, za one koji znaju ko je Švajcarkinja.

Najpopularnija fudbalerka - 15,5 miliona pratilaca na Instagramu - pride je dobila nagradu i za gol sezone, svoje prve među „lisicama“. Taj pogodak joj je jedini na devet utakmica (na pet u startnoj postavi), odnosno za 415 minuta ukupno na engleskim terenima.

Miljenica navijača, bolje reći fanova na mrežama, stigla je u Lester u januaru posle „igranja“ u Italiji (22 meča za Juventus u sezoni 2024/25. i devet za Komo u prvoj polovini ove). Uprkos pompi koja je pratila povratak na Ostrvo, gde je prethodno nosila dres Vest Hema, Evertona i Aston Vile, uticaj 27-godišnje napadačice na rezultate je mizeran. Štaviše, „lisice“ su izgubile svih devet utakmica na kojima je igrala reprezentativka Švajcarske!

Ipak, eto, Ališa je za navijače najbolja, svejedno što se ona od fudbala leba neće najesti. Zato uživa s lepom TV voditeljkom u ulogama u kojim ih je teško zamisliti...

Uporedo s fudbalom, koji ju je odveo iz rodnog Tegerčija (1.273 žitelja) u Bern i dalje u svet, Lemanova zarađuje od objava na mrežama. Bavi se i manekenstvom, reklamirajući poznate brendove, a angažuju je i za promocije najvećih takmičenja.

Njen lični život, o kojem je pričala kroz potresnu ispovest, takođe je pod svetlima svetske javnosti. Bila je u gej vezi s reprezentativnom saigračicom Ramonom Bahman, pa je ljubila brazilskog asa Daglasa Luiza, sad je u zagrljaju godinu starijeg Montela Makenzija, TV zvezde i poluprofesionalnog fudbalera.