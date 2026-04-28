Bodibilderka i fitnes trener Danila Katani ima 300.000 pratilaca iako nije u cvetu mladosti. To joj ne smeta da na svakom koraku pleni. Smenjuju se uspesi, ali i pogledi, uzdasi, odmeravanja…

- Zavolela sam bodibilding jer zahvaljujući disciplini vi ste gospodar i tvorac svog tela - kaže Danila i dodaje:

- Možete ga oblikovati i preoblikovati kako želite, uz doslednost i posvećenost. Ako jedete malo više ili malo manje, ili promenite vrstu treninga - gotovi ste! Ovaj način razmišljanja sam ja 100% i nikad ništa ne prepuštam slučaju, uvek moram da imam sve pod kontrolom i da budem svesna svakog detalja u svom životu.

Svesna svog izgleda često pozira u seksi pozama na društvenim mrežama i naslađuje se pozitivnim komentarima tokom takmičenja Fit model ili prilikom povratka na IFBB scenu posle skoro tri godine pauze.

Danila radi pod budnim okom trenera, a svesna je i nedsotataka.

- Nisam zadovoljna poslednjim mestom. Trener i ja nismo bili sigurni šta sudije preferiraju i očigledno su nagradili veću punoću i čvrstinu mišića, pa ćemo raditi na tome.