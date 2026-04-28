Međunarodni centar za istraživanje u fudbalu (CIES), objavio je najnoviju listu najvrednijih mladih igrača u Srbiji i Hrvatskoj.



Čak sedam od deset mladih igrača dolazi iz Srbije.

Vrh ove liste drži Vasilije Kostov. Biser Crvene zvezde, prema ovom istraživanju, vredi 21.9 miliona evra.

Tu je još jedan fudbaler Crvene zvezde, i to Daglas Ovusu, čija je vrednost procenjena na 8.6 miliona.

Listom, međutim, dominira Partizan, koji ima četvoricu igrača. Najvredniji je Nikola Simić sa 7.9 miliona, a više od sedam miliona vredi i Ognjen Ugrešić.

Tu je Andrej Kostić, koji je u međuvremenu prodat Milanu, a čija vrednost je 6.8 miliona evra, dok je na desetom mestu Milan Roganović sa 6.1 milionom evra.

Na sedmom mestu je Vasilije Novičić iz IMT-a, čija se vrednost procenjuje na 6.8 miliona.

Dinamo iz Zagreba je sa trojicom fudbalera drugi najzastupljeniji na listi. Tu su Dion Beljo, Sergi Domingez i Mateo Perez Vinlof.