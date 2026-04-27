Gledajući sinoć utakmicu Crvene zvezde i Partizana, trljao sam oči kad je u kadru bio mali Avdić. Pitao sam se vidim li dobro. Koliko je momak zrelo i odgovorno odigrao na zahtevnoj poziciji. Svaka čast. Osim njega, moram da pohvalim i Vlasilija Kostova. To će sigurno biti jedan od najvećih izlaznih transfera sa ovih prostora. Mislim da će Kostov i Avdić, sa bonusima i procentima zbirno doneti Zvezdi više od 50.000.000 evra. Crvena zvezda je podigla granicu, igrače više ne da jeftino, sada je i ona kao nekada Dinamo naučila kupce da je njen butik skup. I ja joj na tome čestitam - kaže Mamić za "Sportinjo".

Nastavio je u istom ritmu.

-Nema polemike je li pravo vreme za prodaju ili nije. Terzić je tačno prekopirao model grupacije Red Bula ili ono što je Dinamo radio. Praviš igrače i živiš od njihove prodaje. Hajde da pojednostavimo - trenutno, Avdić i Kostov su odlični igrači, koji će sigurno biti još bolji, ali nisu pojačanje koje pravi raziliku u evropskoj Crvenoj zvezdi. Dakle, onda ih je bolje prodati, pa od tog novca živeti i dovesti igrače koji jesu pojačanja. Takav je zakon tržišta, kad dobijete dobru cenu - prodajete, nema mnogo filozofije.

Čestitao je na novoj tituli.

-Čestitam Crvenoj zvezdi na devetoj uzastopnoj osvojenoj tituli u nizu. Sad sa sigurnošću mogu da kažem da je klub dostigao onaj nivo iz slavne prošlosti. Naravno, nerealno bi danas bilo govoriti o osvajanju evropske ili svetske titule, jer su se vremena i odnos snaga promenili, ali to je opet velika Crvena zvezda. To sam rekao i mom prijatelju Zvezdanu Terziću kad sam mu čestitao na uspehu. Nemam dilemu da je on mozak cele operacije, lider koji se ne zadovoljava prosekom i onda rezultat ne može da izostane - jasan je Mamić.