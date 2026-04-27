Fudbaleri Crvene zvezde overili su devetu uzastopnu titulu i sada već počinju pripreme za leto i početak kvalifikacija za Ligu šampiona.

Šampion Srbije kreće od drugog kola i moraće da preskoči tri prepreke ne bi li se našao u odabranom društvu.

Ko sve čeka crveno-bele na putu do elite?

Zvezda, dakle, počinje svoj pohod 21. ili 22. jula za kada su zakazani mečevi druge runde kvalifikacija. Nakon toga mečevi se igraju na sedam dana do 25. i 26. avgusta za kada je planiran drugi meč plej-of runde.

Ono što se sada zna jeste da bi potencijalni rivali mogli da budu švedski Mjalbi, odnosno švajcarski Tun. Oba rivala bila bi prava mina po crveno-bele i sigurno da bi na "Marakani" voleli da ih izbegnu.

Pored njih rivali bi mogli da budu Vikingur sa Islanda, odnosno Kairat, koga Zvezda dobro poznate, ali i prošlosezonski protivnik - Linkoln. Tu su još i eventualno mađarski Đer koji na dva kola pre kraja šampionata Mađarske ima bod više od Ferencvaroša... Naravno, tu su i pobednici prvog kola kvalifikacija.

U trećoj rundi situacija je gotovo identična, s tim da bi u priču mogao da "uskoči" i neki tim koji je iznenadio jačeg od sebe u prethodne dve runde.

Što se tiče plej-ofa tu dolazi ono glavno. Ako ne bude većih iznenađenja rivali se već sada znaju, a to su Vikingur iz Norveške, grčki AEK koji predvodi Marko Nikolić, škotski Harts (ako osvoji titulu), kao i LASK iz Linca (takođe, ako osvoji titulu).

Dakle, neće biti lako, ali je jasno da su crveno-beli povlašćeni u svakom kolu i da žele da opravdaju ulogu favorita.