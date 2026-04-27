Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Radovan Pankov ušao je u raspravu sa novinarom u Poljskoj tokom meča Legije i Leha u tamošnjem šampionatu.

Tomaš Lipinski, novinar "Kanala plus", želeo je da uzme izjavu od veziste Legije – Damjana Šimanskog na poluvrememu (4:0 za Leh) i pitao ga:

- Da li jedan crveni karton toliko može da razbije ceo sistem - na šta je Šimanski vidno iznerviran situacijom odgovorio: “Ne, ne”, i nastavio ka svlačionici.

Novinar nije odustajao, nastavio je da ga prati, a zatim se u čitavu situaciju umešao Pankov. Uputio je Srbin teške reči novinaru, piše poljski “Transfery”. Zamerio mu je momak rođen 1995. godine što napada njegovog saigrača u momentima kada tim prolazi kroz katastrofu i mora po ubrzanom postupku da se sabere u svlačionici.