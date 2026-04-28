Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Radovan Pankov posle tri godine napustiće redove poljske Legije.

Momak iz Novog Sada otišao je sa "Marakane" u redove velikana iz Poljske na leto 2013. godine i sa Legijom osvojio jedan Kup.

- Dragi navijači Legije, odlazim iz kluba ovog leta. Odluka je bila teška za mene i moju porodicu, ali nisam imao drugu opciju. Sa sobom ću poneti predivne uspomene na grad, klub, ali najvažnije na vas navijače. Osećao sam se poštovano i voljeno. Hvala vam na podršci i vidimo se na predstojećim važnim mečevima - napisao je Pankov na društvenim mrežama.

Kako pišu mediji u Poljskoj, naredna destinacija biće mu Japan.

Do kraja aktuelne sezone upisaće i ravno 100 utakmica za klub uz pet postignutih golova i sedam asistencija.