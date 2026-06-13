Južna Koreja je u petak ujutro pobedila Češku 2:1, u prvom kolu Grupe A, a tokom utakmice na stadionu kapaciteta 45.664 sedišta moglo se videti mnogo praznih mesta. Fifa je saopštila da su utakmici prisustvovala 44.985 navijača.

"Zvanične brojke posećenosti prikazuju broj skeniralih ulaznica i gledalaca prisutnih unutar stadiona, a ne vizuelne procene popunjenosti sedišta u bilo kom trenutku tokom utakmice", saopštila je Fifa i dodala da blisko sarađuje sa zvaničnicima stadiona i timovima za prodaju ulaznica kako bi osigurala da su sve objavljene brojke zasnovane na proverenim operativnim podacima.

"Molimo vas da imate u vidu da se tokom utakmice u petak u Gvadalahari mogla videti nekolicina navijača kako stoje u hodnicima umesto da su ostali na svojim mestima tokom cele utakmice", navela je svetska kuća fudbala.

Za ovogodišnje Svetsko prvenstvo Fifa je naplaćivala rekordne cene karata za utakmice koje se igraju na 16 stadiona u SAD, Kanadi i Meksiku, zbog čega je dobila brojne kritike.



Fifa je koristila dinamičko određivanje cena i u više navrata je povećavala cene otkako su ulaznice puštene u prodaju prošle jeseni.

Predsednik Fife Đani Infantino rekao je u sredu da su cene prikladne na severnoameričkom tržištu.