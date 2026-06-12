U trenutku kada je Koreja gubila sa 1:0, Hvang je trčanjem sjajno probio poslednju liniju odbrane rivala, a zatim "polomio kičmu" i defanzivcu i golmanu.

A onda je uspeo da pogodi mrežu i tako donese izjendnačenje svom timu.

To nije sve, bivši igrač Zvezde je uspeo da upiše i asistenciju.

Hvang je crveno-belom dresu pokazao mnogo. Za kratko vreme je postao ljubimac navijača i radilica na terenu. Otišao je u Fejenord, a tamo nije uspeo da ponovo partije iz Beograda. Mnogo su ga mučile povrede i imao je problema.

Čini se da je sada u sjajnoj formi, početak Svetsko prvenstva doneo mu je neverovatne stvari.