Komšije će svoj prvi meč igrati protiv selekcije Kanade.

Selektor Sergej Barbarez govorio je iskreno pred ovaj susret.

-Reći ću igračima da uživaju u svakom trenutku, ali i da razumeju odgovornost koju nose kada predstavljaju svoju zemlju na najvećoj fudbalskoj sceni. Mi nismo došli na Mundijal samo da bismo učestvovali. Želimo da se takmičimo, da budemo hrabri i da pokažemo svoj identitet u svakoj utakmici. Najvažnije je da turnir završimo znajući da smo dali sve od sebe. Ako igramo sa hrabrošću, disciplinom i ponosom, onda, bez obzira na rezultat, možemo da se vratimo kući uzdignute glave - rekao je Barbarez pred početak Svetskog prvenstva.

Utakmicu možete da pratite na RTS 1 i Arena sport Premium 1 sa početkom od 21 čas. a sve što se bude dešavalo na samom terenu, i oko njega, možete pratiti na sport.alo.