Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde In Bom Hvang, novi je igrač Porta, piše "O Jogo".

Šampion Portugala i dvostruki prvak Evrope je za korejskog vezistu izdvojio 5.000.000 evra.

Kako se navodi, pregovori su trajali neko vreme, ali se čini da su na kraju svi srećni krajnjim ishodom. In Bom Hvan će u nedelju stići u Portugal, kada bi trebalo i zvanično da postane novi igrač Porta.

Hvang je nakon sjajnih partija u Zvezdi otišao u Fejenord, ali zbog velikih problema sa povredama nije ostavio dublji trag. Propustio je više od 40 utakmica, iako je bio izuzetno dobar kada je na terenu. Posle dve godine u Holandiji je vreme za novi izazov.

Podsetimo, Hvang je bio deo tima Južne Koreje na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, a ova ekipa je takmičenje završila već u grupnoj fazi.