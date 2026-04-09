Prva je do vođstva mogla Bolonja, ali je pogodak Santijaga Kastra iz 26. minuta poništen posle reakcije iz VAR sobe zbog ofsajda.



Tim iz Birmingema je prvi gol na meču postigao u 44. minutu, kada se u strelce upisao Ezri Konsa.



U 51. minutu rezultat je povećao Oli Votkins, dok je pogodak za Bolonju u 90. minutu zabeležio Džonatan Rou.



Pobedu Aston Vile potvrdio je Votkins svojim drugim golom u četvrtom minutu nadoknade.



Revanš je na programu za sedam dana u Engleskoj.



Porto i Notingem Forest su u Portugalu odigrali nerešeno 1:1.



Domaći tim poveo je preko Vilijama Gomesa u 11. minutu, a dva minuta kasnije Notingem Forest je izjednačio posle autogola Martima Fernandeša.



Gosti su u 63. minutu mogli do pobede, ali je pogodak Igora Žezusa poništen zbog prekršaja.



Za Notingem Forest je celo drugo poluvreme odigrao srpski fudbaler Nikola Milenković.



Revanš je za sedam dana u Notingemu, a pobednik ovog dvomeča se u polufinalu sastaje sa boljim iz duela Bolonja - Aston Vila.



Frajburg je na svom terenu bio bolji od Selte iz Viga sa 3:0.



Nemački klub je u vođstvo doveo Vinčenco Grifo u 10. minutu, da bi rezultat u 32. minutu povećao Jan-Niklas Beste.



Konačnih 3:0 postavio je Matijas Ginter u 78. minutu.



Revanš se igra narednog četvrtka u Vigu. Pobednik dvomeča u polufinalu igra protiv boljeg iz dvomeča Braga - Betis. Prvi meč završen je nerešenim rezultatom 1:1.