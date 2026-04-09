Fudbaleri Kristal Palasa deklasirali su večeras Fjorentinu kod kuće rezultatom 3:0 u prvom meču četvrtfinala Lige konferencija.

Žan-Filip Mateta je sa penala načeo goste iz Firence u 24. minutu, a defanzivac Tajrik Mičel je povećao na 2:0 u 31. minutu. Ismaila Sar golom u 90. minutu postavlja konačan rezultat.

Domaći su i u ostalim mečevima večerašnjeg programa trećeg po kvalitetu UEFA klupskog takmičenja bili na visini zadatka. Majnc je pred svojim publikom stekao velikih dva gola prednosti protiv Strazbura - 2:0, dok je Šahtjor takođe na pragu polufinala posle 3:0 protiv AZ Alkmara. Ranije danas Rajo Valjekano bio je ubedljiv protiv AEK-a rezultatom 3:0.

Revanš mečevi su na programu sledećeg četvrtka.