Makabi je ovim porazom ostao bez šanse da se domogne plej-ina. Nalazi se na 12. mestu sa 18 pobeda i 17 poraza uz utakmicu manje, ali i lošijim međusobnim skorom od Zvezde i Monaka koji drže poslednje dve pozicije koje vode u doigravanje. Pariz je na 15. mestu sa 15 pobeda i 22 poraza.

Parižani su ubedljivo savladali Makabi, već u prvoj četvrtini se videlo da će doći do debakla izraelskog tima, pošto je domaćin u prvih 10 minuta imao +17 (41:24).

Nastavila se dominacija i u drugoj četvrtini, da bi u trećoj dostigla maksimalnih +35 (93:58).

Opao je ritam u poslednjem kvartalu, a Pariz je rutinski priveo meč kraju.

U redovima Pariza se istakao Džastin Robinson sa 25 poena i šest asistencija, pratio ga je Sebastijan Erera sa 16, Alan Dokosi je ubacio 14.

Po 12 su imali Nadir Hifi i Lamar Stivens, a Amat Mbaje 11 poena.

Kod Makabija je Loni Voker ubacio 16 poena uz četiri skoka, pratio ga je Marcio Santos sa 13 poena.