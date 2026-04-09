Bivši kapiten Partizana Dragan Milosavljević, oglasio se povodom smrti Duška Vujoševića.

Čuveni trener Partizana je preminuo u sredu u 68. godini nakon duge i teške bolesti. On je sa Milosavljevićem sarađivao u Partizanu, a popularni Gagi je pod njegovim vođstvom postao i kapiten crno-belih.

- Duje je bio jedan od najvećih, ako ne i najveći naš trener. Za mene, sigurno, najveći. Imao sam tu sreću da smo proveli tri godine u partizanu. Posle toga smo se stalno viđali i čuli, kad god smo mogli - započeo je Milosavljević za "ATV" iz Banjaluke.

- Definitivno - najveća draž s kojom sam ikad radio i jedan od najvećih ljudi koje sam upoznao u životu. Lično mi je mnogo pomogao, u mnogim životnim situacijama. Uvek je bio tu za savet, kad god sam imao neki problem, prvo sam njega zvao - rekao je Milosavljević koji je sa Vujošević bio šampion ABA lige i osvajač nacionalnog takmičenja.

Nastavio je u istom ritmu.

- Bio nam je svima očinska figura, te tri godine u partizanu. Juče smo pričali i stalno se prisećamo, to su najlepše godine u karijeri, u životu.

- To je udarac za sve nas, teško je. Udarac je i za evropsku košarku. Definitivno je jedan od najvećih trenera i jedan od najfascinantnijih ljudi koje sam upoznao u životu - zaključio je Dragan Milosavljević.