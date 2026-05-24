Košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida sastaju se u nedelju, 24. maja, od 20 časova u atinskoj OAKA Areni i pobednik će postati novi šampion Evrolige.

Radi se o dva najbolja napada regularnog dela Evrolige.

Čuveni grčki košarkaš, trenutno član Milvoki Baksa, Janis Adetokumbo – dolazi u Atinu i pratiće finale Evrolige sa lica mesta.

Neće NBA šampion, MVP i defanzivac godine biti jedini od slavnih ljudi iz sveta košarke jer će uz njega biti bivši trener Partizana Andrea Trinkijeri, kao i dobro poznati bivši igrač Fenerbahčea i reprezentacije Italije, Luiđi Điđi Datome.