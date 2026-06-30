Fransisko se ranije danas na društvenim mrežama oprostio od Žalgirisa, a potom je potpisao ugovor sa Asvelom.

- Teško je rečima opisati šta mi ovaj klub i ovaj grad znače. Od trenutka kada sam stigao u Kaunas, osetio sam nešto posebno. Delili smo toliko nezaboravnih trenutaka zajedno, i nikada neću zaboravim tu pobedu u poslednjoj sekundi protiv Ritasa. Takvi trenuci ostaju zauvek u sećanju. Ova sezona je bila posebna. Završili smo na petom mestu na tabeli u Evroligi, plasirali se u plej-ofu, takmičili se sa najboljim klubovima u Evropi i stvorili uspomene koje niko ne može da nam oduzme - to je bilo neverovatno putovanje. Ali ono čega ću se najviše sećati nije samo košarka. To su ljudi. Kaunas će uvek imati posebno mesto u mom srcu - objavio je Fransisko.

On će u novom klubu da nosi dres sa brojem tri.

- Asvel predstavlja istoriju, nasleđe i veliki projekat. Mislim da je to klub čiji je dres svako sanjao da nosi i za koji je želeo da igra od detinjstva, tako da je to ostvarenje sna - izjavio je Fransisko, preneo je Asvel na svom zvaničnom sajtu.

Fransisko (28) je bio član Žalgirisa od 2024. godine, a pre toga je igrao za Bajern, Peristeri, Manresu, Roan, Pariz i Metropoliten. On je prošle sezone izabran u prvu petorku Evrolige, a prosečno je beležio 16,5 poena, 6,5 asistencija i 2,9 skokova po utakmici.