Od njega je posle pet setova i drame u taj-brejku, bolji bio Oto Virtanen, inače kvalifikant iz Finske, sa 3:2, po setovima 4:6, 6:3, 7:6, 2:6, 7:6 (11:9).

Svašta smo zaista videli u ovom meču, ali i ono na šta smo donekle navikli u poslednje vreme, a to je vrlo slaba igra na travi od Šeltona.

Nakon što je prvi set izgubio sa 6:4, delovalo je u nastavku da se budi Šelton, uspeo je ekspresno da izjednači, a onda i da pobede, ali je potom usledio novi sunovrat.

Prvo je izgubio četvrti set sa samo dva osvojena gema, a onda smo ušli u pravu dramu.

U petom setu je o svemu morao da odlučuje super taj-brejk, a iako je Šelton imao meč loptu, Virtanen je uspeo da preokrene, i da "mu spusti slušalicu".

U drugom kolu, Virtanen će igrati protiv Artura Ferija, koji je izbacio Damira Džumhura sa 3:1.