Kako prenosi Šems Čaranija, jedna od najvećih zvezda u istoriji košarke obavestila je Lejkerse da franšiza može da nastavi dalje bez njega, pošto planira da sezonu 2026/27 odigra na drugom mestu.

To praktično znači kraj velike ere u Los Anđelesu, gde je Lebron stigao 2018. godine i sa Lejkersima osvojio NBA titulu 2020.

Iako je već u poznim igračkim godinama, Džejms nema nameru da završi karijeru. Naprotiv, odlučio je da nastavi da igra, ali ne više u dresu Lejkersa.

Odluka dolazi u trenutku kada klub ulazi u novu fazu i pokušava da pronađe pravac za budućnost, dok će odlazak Lebrona potpuno promeniti sliku tima i otvoriti pitanje ko će preuzeti glavnu ulogu u Los Anđelesu.

Za sada nije poznato gde će Džejms nastaviti karijeru, ali je jasno da će njegov naredni potez biti jedna od najvećih priča NBA leta.