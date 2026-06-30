Već neko vreme se, onako stidljivo, spominje da bi Kevin Panter mogao da napusti Barselonu ovoga leta i da se vrati u Beograd.

Tako bi nekadašnji kapiten crno-belih ponovo obukao dres Partizana i ispunio veliku želju ne tako malom broju navijača "parnog valjka".

Ipak, kako saznaje Mozzart Sport od toga neće biti ništa, makar ne ovog leta.

-Iako je kontakt uspostavljen, status Kevina Pantera u Barseloni je kristalno jasan. Pod ugovorom je za sledeću sezonu, ugovor koji ga čini među najplaćenijim igračima u čitavoj Evroligi. Jedan je od retkih u Barsi koji je bio na standardnom nivou tokom čitave sezone i za sada se ne postavlja pitanje da li će on ostati u Barseoli iako se u klubu spremaju velike promene, nekadašnji kapiten Partizana je jedan od retkih koji je odradio svoj deo posla i ima nameru da ostane u Kataloniji - javlja pomenuti portal.

Beogradski Partizan čeka mnogo posla u prelaznom roku ovog leta, pošto se veruje da su ugovore već potpisali Kajl Olmen, Kevarijus Hejs, Derek Vilis, Nikola Tanasković i Zek Ledej.

Veruje se da će uskoro isto učiniti i Peti Mils, a saradnju su obnovili Karlik Džons i Toni Džekiri, dok će deo kluba ostati i Žofri Lovernj.

Ekipu su napustili Sterling Braun, Dvejn Vašington i Nik Kalates, a uskoro će to učiniti i Isak Bonga, verovatno i Aleksej Pokuševski i Mitar Bošnjaković...