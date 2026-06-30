Dugo se priča o povratku Zeka Ledeja u Partizan. Američki krilni centar je završio dvogodišnju epizodu u Armaniju iz Milana i slobodan je u izboru nove sredine, a sada je doneo najvažniju životnu odluku.

Naime, Ledej je zaprosio svoju devojku Terezu Anken i to na odmoru na Kostariki. To je podelio i sa svojim pratiocima na Instagramu.

- Poglavlje zauvek - napisao je Ledej uz emotikon vereničkog prstena.

U komentarima su se javili njegovi bivši saigrači iz Partizana Kevin Panter, sa kojim je igrao i u prvom mandatu u Milanu, Danilo Anđušić, Džejms Naneli, prošlosezonski članovi crno-belih Brunio Fernando i Sterling Braun, njegovi saigrači u drugom mandatu u Italiji Džoš Nibo, Marko Gudurić, ali i još jedan bivši igrač Partizana Najdžel Vilijams-Gos.

Ostaje da se vidi hoće li Partizan uspeti da vrati Ledeja koji je za tri godine u Beogradu postao miljenik navijača. Nije tajna da je Amerikanac velika želja crno-belih koji su opterećni ugovorima Džabarija Parkera i Šejka Miltona.