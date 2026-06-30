Predsednik Paragvaja Santjago Penja proglasio je utorak, 30. jun državnim praznikom zbog plasmana fudbalske reprezentacije ove zemlje u osminu finala Svetskog prvenstva, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Fudbalska reprezentacija Paragvaja plasirala se danas u osminu finala SP, pošto je posle boljeg izvođenja jedanaesteraca u Foksborou pobedila Nemačku ukupnim rezultatom 5:4. Utakmica je posle posle regularnog dela i produžetaka završena nerešeno - 1:1.

- Paragvaj nikad ne odustaje! Državni praznik - objavio je Penja društvenoj mreži Iks (X).

- Danas slavi cela jedna zemlja. Slavi pobedu jednog tima koji predstavlja naš identitet: kandže, veru i snagu naroda koji se nikada ne predaje - dodao je predsednik Paragvaja.

Kancelarija predsednika Paragvaja je potom saopštila da je državni praznik u ovoj zemlji proglašen u znak istorijskog uspeha fudbalske reprezentacije na SP.

Fudbaleri Paragvaja će 4. jula u osmini finala SP igrati protiv pobednika meča između Francuske i Švedske.