Fudbaleri Portugala i Hrvatske u noći između četvrtka i petka igraju meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Biće to jedan od derbija ove faze, a pred samu utakmicu je govorio vezista Portugala Žoao Feliks.

On je na konferenciji za medije istakao da je njegov tim ubeđen da će pobediti "vatrene".

- Mogu samo da obećam naporan rad i predanost. Molim vas, ostanite mirni. To što smo dvaput odigrali nerešeno ne znači da nam je samopouzdanje poljuljano. Ovo je Svetsko prvenstvo. Svi samo trebaju ostati smireni. Uvereni smo da ćemo pobediti Hrvatsku - samouveren je bio Feliks.

Dotakao se i meča poslednjeg kola grupne faze protiv Kolumbije koji je završen bez golova.

- Znali smo da će tako biti. Nisu slab tim, svi znaju njihov kvalitet. Imali smo malo kontrole nad utakmicom, a danas ćemo to da analiziramo. Moramo da gledamo napred i da se popravljamo, to je ono što možemo da uradimo - rekao je Feliks.

Portugalci dobro poznaju Hrvate.

- Hrvatsku dobro poznajemo, igrali smo protiv njih nekoliko puta. Znamo što nam je činiti. To je čak i prednost, navikli smo da gledamo kako igraju. Sve je stvar analize i da to iskoristimo na najbolji način. Budući da smo i mi Evropljani, stil igre i pristup su slični. Igramo protiv takvih timova puno češće. Znamo kako igraju, njihove snage i slabosti. Pobedili smo Hrvatsku, imamo više pobeda. To jeste prednost, ali ne sme da bude razlog za opuštanje. Utakmici moramo pristupiti ozbiljno i profesionalno - završio je Feliks.