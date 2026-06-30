Reprezentativac Španije Rodri završio je učešće na Svetskom prvenstvu zbog povrede. Vezistu Mančester sitija očekuje operacija i to je veliki udarac za "crvenu furiju" koja je jedan od glavnih favorita za titulu.

To nije sve, pošto će Rodri propustiti i početak naredne sezone u Premijer ligi, pa neće biti na raspolaganju ni svom klubu u uvodnim mečevima.

Osvajač Zlatne lopte za 2024. ima velike probleme sa povredama u poslednje dve godine. Sve je počelo od kidanja ukrštenih ligamenata, zbog čega je ropustio 51 utakmicu, pa do dodatnih povreda koje su ga ukupno udaljile sa terena još 153 dana i naterale da preskoči još 34 meča.

Ovo je veliki udarac i za Španiju i za Siti, jer je Rodri jedan od najvažnijih igrača u oba tima.