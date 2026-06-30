Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1:1 sa Slovanom iz Bratislave u novoj kontrolnoj utakmici u sklopu priprema za predstojeću sezonu.

Trener Dejan Stanković je posle meča imao razloga i za zadovoljstvo i za kritiku. On je istakao da je ovaj meč imao takmičarski ritam, ali i da njegova ekipa i dalje mora da napreduje, posebno kada je reč o odbrani prekida.

- Bila je to prava takmičarska utakmica. Bilo je dosta intenziteta i duela. Isprobali smo sistem sa rombom u veznom redu. Imamo veliki broj kvalitetnih igrača i moramo da budemo spremni za svaku opciju. Zadovoljan sam, ali istovremeno i nezadovoljan, što je sasvim normalno u ovom delu priprema - istakao je Stanković za „Arenu sport“.

Posebno je naglasio problem koji se konstantno ponavlja.

- Ponovo smo primili gol iz prekida. Radimo na tome svakodnevno, ali očigledno moramo još više da napredujemo u tom segmentu.