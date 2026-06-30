Crvena zvezda ozbiljno radi na povratku Ognjena Mimovića.

Kako saznaje Maxbet sport, crveno-beli su u pregovorima sa Fenerbahčeom oko angažmana mladog reprezentativca Srbije i intenzivno rade da završe posao. Razmatra se model po kojem bi desni bek ponovo obukao dres Zvezde, a u ovom trenutku vode se razgovori o uslovima eventualnog transfera ili pozajmice. Crveno-beli žele da godinu dana preuzmu sve obaveze oko plate igrača sa otkupnom klauzulom sledećeg juna.

Fenerbahče je doživeo promenu rukovodstva i trenera, pa je krenuo u renoviranje tima. Mimović nije u planu turskog velikana, što je veoma važno za Zvezdu kako bi imala igrača koji može da zameni Seola sa kojim je moguć rastanak krajem avgusta.

Mimović je ponikao u Crvenoj zvezdi, gde je prošao omladinsku školu i afirmisao se u prvom timu, pre nego što je početkom prošle godine prodat Fenerbahčeu. Nije dobio šansu u Istanbulu, klub ga je slao na pozajmice, a sada bi mogao da se vrati na "Marakanu".

Njegov povratak bi bio od velikog značaja za Dejana Stankovića pošto Mimović ne bi morao da prolazi period adaptacije.

Zvezda nastoji da što pre kompletira tim koji će imati za cilj da se plasira u Ligu šampiona.