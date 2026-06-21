Krilni centar Zek Ledej blizu je povratka u Partizan, javlja Mozzart Sport.

Partizan bi mogao da dobije ogromno pojačanje pred narednu sezonu, pošto su pregovori sa Zekom Ledejem u toku i sve su jače indicije da bi miljenik "grobara" mogao da se vrati u Beograd.

Ledej je trenutno slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Olimpijom iz Milana, sa kojom je nedavno osvojio nacionalno prvenstvo.

U Humskoj su dobro svesni šta bi povratak Ledeja značio, kako na terenu, tako i van njega, s obzirom na njegovu povezanost sa publikom i iskustvo igranja u crno-belom sistemu. Upravo ta činjenica mogla bi da bude presudna u pregovorima, jer se veruje da bi se lako uklopio i odmah preuzeo važnu ulogu u timu.

Ledej je iza sebe imao još jednu kvalitetnu sezonu u Milanu, gde je bio jedan od ključnih igrača ekipe. Sa prosekom od 13,1 poena po meču delio je status najboljeg strelca tima sa Armonijem Bruksom, uz izuzetnu preciznost šuta za tri poena od gotovo 50 odsto.