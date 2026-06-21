Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) uvela je obavezne pauze za hidrataciju tokom utakmica na SP, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku, uz obrazloženje da je cilj zaštita zdravlja igrača u uslovima visokih temperatura.



- Igranje utakmica u četiri dela umesto u dva menja kulturološki temelj na kojem je izgrađeno poimanje fudbala. Ta promena ne donosi ništa, a oduzima mnogo. Fudbal je pre ove odluke imao jedno obeležje, a sada ima drugo. Ljudi se u ovu igru zaljubljuju zbog njenih karakteristika - rekao je Bijelsa.



- Naravno, tehnologiju kao što je VAR pozdravljamo i cenimo. Tehnologija nudi više mogućnosti. Kod ovih pauza namera je drugačija - dodao je selektor Urugvaja.



Fudbaleri Urugvaja igraće u ponoć između nedelje i ponedeljka protiv selekcije Zelenortskih ostrva u meču drugog kola grupe H na SP.