Fudbaleri Crvene zvezde su se ovog jutra uputili ka Austriji, gde će se do 5. jula pripremati za predstojeću sezonu, u kojoj će braniti duplu krunu i boriti se za ligašku fazu Lige šampiona.

Dejan Stanković je na put poveo 31 fudbalera, a to su: Mateus, Omri Glazer, Savo Radanović, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Balša Papović, Rodrigao, Strahinja Baucal, Strahinja Eraković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Dragan Anokić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Daglas Ovusu, Mo Čam, Loizos Loizu, Aleksandar Katai, Džej Enem, Bruno Duarte.

