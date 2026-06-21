Fudbaleri Crvene zvezde su se ovog jutra uputili ka Austriji, gde će se do 5. jula pripremati za predstojeću sezonu, u kojoj će braniti duplu krunu i boriti se za ligašku fazu Lige šampiona.

‍Dejan Stanković je na put poveo 31 fudbalera, a na spisku je između ostalih i Omri Glazer, što je mnoge iznenadilo.

Za izraelskog golmana se već neko vreme spekuliše da bi mogao da napusti redove srpskog šampiona. Ističe mu ugovor 30. juna, tako da je slobodan da od 1. jula potpiše za neku drugu ekipu bez obeštećenja.

Poslednji klub u nizu koji je pokazao interesovanje za Zvezdinog golmana je Makabi iz Haife. Reč je o ekipi čiji gol je reprezentativac Izraela branio u periodu od leta 2016. do leta 2021. godine. Kasnije je prešao u Hapoel Ber Ševu, odakle je stigao u Beograd.

Navodno, 30-godišnjak nije odbio da se vrati u Izrael, ali nije želeo da bivšem klubu daje popust. Za platu je navodno tražio oko 550.000 evra godišnje, što je na nivou koji je dobijao i od crveno-belih. Takođe, Izraelci ističu kako Glazer ima zahtev i da mu se plati određeni bonus za potpis, koji neće biti mali pošto dolazi bez obeštećenja.

Makabi je prošle sezone završio na petom mestu, zbog čega neće igrati u takmičenjima UEFA ovog leta. Pitanje je zbog toga koliko Glazer ima želju da se vraća u Haifu.

Takođe, činjenica da se Glazer našao na Stankovićevom spisku za pripreme nagoveštava da bi ipak i naredne sezone mogao da ostane u redovima crveno-belih.