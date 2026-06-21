Jedan od najvećih promašaja u novijoj istoriji Crvene zvezde je Šavi Babika. U redove srpskog šampiona stigao je iz Tuluza, očekivalo se da bude jedan od važnijih igrača, ali je prokockao poverenje i nije opravdao očekivanja.

U januaru je usledila selidba u Karagumurk. Klub iz Istanbula je ispao u drugi rang i zvanično pozajmica ističe 30. juna.

Pojavila se opcija da možda ostane u Turskoj još godinu dana. Karagumurk vaga da se obnovi pozajmica, ali da igrač malo smanji platu pošto žele ekspresan povratak u elitni rang pod palicom trenera Aleksandra Stanojevića.

Za uslove se raspituje i Rize. Ispratili su nekoliko mečeva, a spremni su da utanače dogovor ukoliko su crveno-beli voljni. Postoji poziv sa Kipra, gde je Babika igrao. APOEL je krenuo u renoviranje tima za narednu sezonu, ali njihove finansijske mogućnosti su ograničene i prednost imaju klubovi iz Turske.

Ponuđen je klubovima iz Emirata i Saudijske Arabije. Ipak, njegov plan je da ostane još u Evropi i navikao se proteklih pet meseci na rad i život u Istanbulu.