Španović je van konkurencije nastupila u troskoku na Prvenstvu Slovenije, a pobedila je daljinom od 13,49 metara (vetar +3,3 m/s), ostvarenoj u prvoj seriji.

Srpska atletičarka je imala skokove od 13,24 metara, 13,01 i 13,30. Srpska atletičarka je prestupila u trećoj seriji, dok je propustila šestu seriju.

- Ovo je bio odličan trening za 'Hanžeković memorijalu u Zagrebu sledećeg petka. U Sloveniji ćemo do odlaska u Hrvatsku boraviti na kraćim pripremama - izjavio je trener Goran Obradović, preneo je danas SAS.



Van konkurencije na Prvenstvu Slovenije nastupila je i 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa 13,08 metara. Titulu prvakinje Slovenije osvojila je Taja Pučko ličnim rekordom od 12,86 m.