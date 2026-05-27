Španović je pobedila sa 13,79 metara postignutih u prvom pokušaju. U narednih pet rundi imala je sledeći učinak: 13,78 m, prestup, 13,63 m, 13,67 m i prestup na kraju.



Reč je o takmičenju na trgu, a podloga je bila na daskama.

- U najavi događaja rekao sam da želimo da se približimo što je više moguće daljini od 13,80 metara, što je Ivanin najbolji početak sezone i uspeli smo u tome - rekao je trener Goran Obradović.



Obradović je zadovoljan učinkom njegove učenice.

- U prvom skoku je imala vetar u grudi jači od dva metra i nije došla na dasku koja je sama široka 20 centimetara pa je jasno da je spremna za mnogo veće daljine. Veoma sam zadovoljan, jer je ovo urađeno iz zaleta od 10 koraka, a pun joj je od 16 - zaključio je Obradović.



Sledeći miting na kojem će Španović učestvovati je 10. juna na Dijamantskoj ligi u Oslu.