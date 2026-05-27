Vaso Bakočević će se boriti na FNC 31 u Beogradu, a pred ovaj događaj je imao vrlo interesantnu konferenciju za medije.
Crnogorac će se boriti sa Hrvojem Sepom koji nije MMA borac, a otkrio je kako su tekle pripreme za ovaj događaj.
- Laž, najveža laž, veću laž ćuo nisam. Samo mi tako došlo. Izvinjavamo se za kašnjenje, čekali smo Hrvoja, ali on nije navikao na konfrencije. Spreman sam na tri runde, ali mislim da će teško izaći iz prve.
- Ko to zna? To ne znaju vile i vilenjaci. Sam sebe iznenadim. Ne znam sada u zadnje vreme, slušam da ima iskustva, ne bi me čudilo da me sruši.
Iskreno je Bakočević govorio o njegovoj spremnosti:
- Ma gde sam spreman za tri, to tako pričam, jel si lud. Iskreno ne znam, videćemo.
Priznao je da je teško podneo pripreme za ovaj event:
- Hoćeš iskreno? Pakao, brate. Posle dve godine raditi neke stvari, reko beži u tri p**ke materine, baš je naporno. Mislim da se neću vraćati posle ovoga - kroz smeh je govorio Bakočević.
