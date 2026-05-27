Vaso Bakočević će se boriti na FNC 31 u Beogradu, a pred ovaj događaj je imao vrlo interesantnu konferenciju za medije.

Crnogorac će se boriti sa Hrvojem Sepom koji nije MMA borac, a otkrio je kako su tekle pripreme za ovaj događaj.

- Laž, najveža laž, veću laž ćuo nisam. Samo mi tako došlo. Izvinjavamo se za kašnjenje, čekali smo Hrvoja, ali on nije navikao na konfrencije. Spreman sam na tri runde, ali mislim da će teško izaći iz prve.

U više navrata se govorilo da će Bakočević u penziju kada je reč o MMA, ali on to demantuje.