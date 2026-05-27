U saopštenju se dodaje da su u pitanju ugovori na godinu dana, sa opcijom produžetka na još jednu sezonu.



- Crnomarković je za Vošu odigrao čak 102 utakmice i pokazao je da je stub i sigurnost ne samo naše odbrane, već jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u čitavoj zemlji. Vukanović je u 77 nastupa za Vojvodinu pokazao da uz sav svoj kvalitet i znanje, jedan detalj, jedan pokret i jedan potez, mogu doneti prevagu našu stranu. Fudbalski klub Vojvodina želi Crnomarkoviću i Vukanoviću još mnogo pobeda i uspeha u dresu 'stare dame' - saopštila je Vojvodina na svom zvaničnom sajtu.