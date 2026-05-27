Fudbalski klub Crvena zvezda izdvojiće tri miliona evra obeštećenja za igrača Hapoela iz Tel Aviva i reprezentativca Kipra Loizosa Loizua, preneo je "Max sport".

Kiparskom fudbaler je na Marakani namenjena mesečna plata od 40.000 evra, odnosno 480.000 evra po sezoni.

- Desnokrilni fudbaler, koji ulaskom u sredinu koristi svoju jaču levu nogu, iza sebe ima sjajnu sezonu u izraelskom Hapoelu iz Tel Aviva, gde je na 40 utakmica postigao devet golova i upisao isto toliko asistencija. I sada je na pragu prelaska u Crvenu zvezdu - navodi "Max sport".

Loizu (22) je u Hapoel stigao prošle godine, a pre toga je igrao za Herenven i Omoniju.

- Hapoel je preko svojih medija namerno pokušao da podigne cenu igraču i napravi haos na tržištu, ali… Loizu u svom ugovoru ima fiksnu izlaznu klauzulu od 3.000.000 evra, koliko će Zvezda izvesno i platiti, dok će mu plata na godišnjem nivou iznositi skoro 500.000 evra. To praktično znači da se Hapoel suštinski ništa ne pita u ovim pregovorima, jer je dovoljno da Zvezda uplati pomenutu cifru ukoliko postigne konačan dogovor sa samim igračem, iako je sam klub pokušao da izvuče više - prenosi "Max sport".

Takođe, navodi se da je Zvezda poslala jasnu poruku da želi fudbalera koji drži rekord kao najmlađi strelac u istoriji nacionalnog tima Kipra i koji poseduje ozbiljno reprezentativno iskustvo.

Loizu je za reprezentaciju Kipra odigrao 47 utakmica i postigao je tri gola.