Portugalski trener Nuno Espirito Santo ostaje menadžer Vest Hema, saopštio je danas fudbalski klub iz Londona.

Fudbaleri Vest Hema su sezonu u Premijer ligi završili na 18. mestu na tabeli i ispali su u Čempionšip. Klub iz Londona je prvi put posle 15 godina ispao iz Premijer lige.

- Drago nam je što možemo da potvrdimo da je Nuno izrazio svoju kontinuiranu posvećenost klubu - kao što smo i mi njemu. Nuno je jasno stavio do znanja da je veoma motivisan da vrati Vest Hem u najviši rang. To mora da bude nesumnjivi cilj za sledeću sezonu - naveo je Vest Hem u otvorenom pismu navijačima, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Espirito Santo (52) je Vest Hem preuzeo u septembru 2025. godine. On je prethodno trenirao Notingem Forest, Al Itihad, Totenhem, Vulverhempton, Porto, Valensiju i Rio Ave.