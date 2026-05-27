Fudbaler PAOK-a i reprezentativac Srbije Andrija Živković doživeo je tokom nedavno završene sezone bizarnu povredu.

O tome je govorio trener ekipe Razvan Lučesku koji je za "SDNA" otkrio da je srpski fudbaler bio odsutan dva i po meseca zbog prozora.

- Mnoge povrede bile su besmislene. Mnogi ljudi u Grčkoj su verovali da ćemo osvojiti titulu i kup. Dan pre utakmice sa Olimpijakosom, prethodnog dana, igrala se partija footvolley-ja; Živković, naš kapiten, poslao je loptu u prozor, prozor se razbio, komad je odskočio tri metra i presekao mu mišić, pa je bio van terena dva i po meseca - rekao je Lučesku.