Janik Siner je drugu godinu zaredom šampion Vimbldona. Italijanski teniser je u finalu savladao Aleksandra Zvereva sa 3:1 u setovima i tako osvojio petu grend slem titulu.

Prvi reket sveta je odmah po završetku meča otišao do svoje lože kako bi sa članovima stručnog štaba i porodicom proslavio veliki uspeh, a tu je bila i njegova devojka Lejla Hasanović. Atraktivna danska manekenka poreklom iz Bosne i Hercegovine je bodrila Italijana i privukla veliku pažnju.

Njih dvoje su svoju vezu obelodanili prošle godine i od tada mu je najvernija podrška na svim turnirima.

Hasanovićeva, koja je svojevremeno bila finalistkinja izbora za Mis Univerzuma, pojavila se na Centralnom terenu, a zbog visokih temperatura u Londonu rashlađivala se ručnom lepezom, koja je bila neizostavan detalj među brojnim gledaocima na tribinama.

Sa velikom pažnjom pratila je duel između Sinera i Zvereva, a imala je razloga za zadovoljstvo.

Lejla je pre veze sa Janikom Sinerom bila u vezi sa još jednim poznatim sportistom, u pitanju je Mik Šumaher, sin legendarnog vozača Formule 1, Mihaela.