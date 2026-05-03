Fudbaleri PAOK-a pobedili su Olimpijakos rezultatom 3:1 u okviru trećeg kola plej-ofa grčkog prvenstva.

Tim iz Soluna je ovim trijumfom značajno približio AEK tituli, a istovremeno se izjednačio na tabeli sa crveno-belima iz Pireja. Oba tima sada imaju po 61 bod, dok je ekipa koju predvodi Marko Nikolić prva sa 66 i tek treba da odigra svoj meč protiv Panatinaikosa. Ukoliko AEK savlada "zelene" imaće ogromnih osam bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce. Do kraja prvenstva su ostala još tri kola.

PAOK je poveo u 16. minutu golom Jerumejeva, da bi El Kabi izjednačio u 29. minutu na asistenciju Čikinja. Drugo poluvreme je bilo u znaku Andrije Živkovića.

Srpski fudbaler je postigao gol u 55. minutu, a deset minuta kasnije je asistirao kod drugog gola Jerumejeva. U narednom kolu Olimpijakos će dočekati PAOK, dok će AEK biti domaćin Panatinaikosu.