Patrik Andrade je jedan od mnogih stranaca koji poslednjih godina nisu opravdali očekivanja u Partizanu i brzo su napustili klub.

Vezista je u Humsku stigao leta 2022. godine, ali je posle samo jedne sezone otišao. Po odlasku iz Humske je morao preko suda da se bori za neisplaćeni novac. Ostao je Partizan dužan sedmocifreni iznos u evrima centralnom veznom igraču koji je bio prinuđen da pravdu potraži na sudu posle čega je postao jedna od pretnji po crno-bele na minulim UEFA monitorinzima.

Ipak, isplatom dugovanja je ovaj slučaj u međuvremenu rešen. Andrade je posle Partizana igrao u Karabagu, odakle je prošle godine prešao u Araz. Reč je o klubu koji se takmiči u azerbejdžanskoj ligi i do same završnice se borio za izlazak na evroscenu. Međutim, u najgorem mogućem trenutku je došlo do pada forme, pa je ovaj tim ostao u sredini tabele i bez internacionalne vize.

- Izgubili smo šanse za plasman u Evropu… Motivacije nema, Ali to ne znači da treba da sedimo skrštenih ruku. Moramo da se borimo u svakoj utakmici, jer sezonu treba završiti uspešno. Naš cilj je da makar u poslednja tri kola popravimo situaciju - rekao je Andrade za “Azerisport”.

U prethodnih pet kola Araz je osvojio samo jedan bod, a u prošloj rundi je izgubio od Imišlija.

- Izašli smo na teren sa ciljem da pobedimo. Primili smo gol u prvom poluvremenu. Nažalost, posle toga, koliko god smo se trudili, nismo uspeli da postignemo pogodak. Poraz nismo uspeli da izbegnemo, iako smo to veoma želeli. Teško je izdvojiti jedan konkretan razlog zašto ne uspevamo da pobedimo. Unutar tima nema nikakvih problema. Jednostavno, niz loših rezultata tokom nekoliko utakmica zaredom negativno utiče na ekipu. Prolazimo kroz težak period kada je reč o rezultatima. Trudimo se u svakoj utakmici i činimo sve da promenimo situaciju, ali ništa ne ide onako kako želimo.

Andrade i saigrači već su neko vreme podstanari i utakmice ne igraju u Mardakjanu, već u Sumgajitu.

- Ne smatram da je to ozbiljan problem. Možda faktor stadiona ima uticaja, ali ne želim da to zvuči kao izgovor. U svakom slučaju, problem je u našoj slaboj igri. Moramo da prikazujemo bolji fudbal.

Upravo Sumgajit će biti naredni rival Araza.

- Imaćemo vremena sledeće nedelje. Na treninzima moramo da radimo ozbiljnije i da učinimo sve kako bismo došli do pobede – da makar sezonu završimo u pozitivnom tonu. Nadam se da ćemo u toj utakmici osvojiti tri boda - rekao je Andrade.